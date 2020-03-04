Знаменитость высказалась о русской группе и получила за это от соотечественников

Украинская певица Яна Шамаева считает, что на конкурсе "Евровидение" в этом году победят представители от России – коллектив Little Big. Об этом сама она написала в "Инстаграм", после чего оказалась в центре скандала и была вынуждена закрыться – Шамаева ограничила возможность комментировать свои снимки.

Такое решение украинская артистка приняла после критики. Jerry Heil – такой псевдоним выбрала девушка - написала в соцсети: "Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения? @littlebigband".

Подписчики не оценили сообщение Шамаевой. Украинские пользователи вспомнили о том, что один из музыкантов группы был в Крыму, после начали критиковать песни группы Little Big и высказываться против самой Яны из-за того, что она поддерживает русский коллектив.

"С такими песнями, как у нее, разве что в колхозах в Бурятии выступать. Очередное дно", "Худшее то, что таких "Ян" на Украине много, судя по комментариям наших соотечественников", "Ой, какая неожиданность. Не зря никогда мне не нравилась", – цитирует комментаторов РИА "Новости".

О том, что группа Little Big будет представлять Россию на "Евровидении", стало известно 2 марта. Какую именно песню исполнят музыканты в Нидерландах, пока неизвестно. Многие знаменитости поддерживают коллектив. По их мнению, молодые и энергичные ребята "порвут зал".

Пока же в интернете уже начали вспоминать конфликт солиста группы с Владимиром Зеленским.