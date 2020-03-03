Поездка Little Big на "Евровидение" разделила звезд на два лагеря
Группа Little Big представит Россию на 65-м музыкальном конкурсе "Евровидение". Артисты известны не только в нашей стране – за рубежом коллектив стал одной из самых популярных российских групп. Шансы на победу Little Big оценили звезды российского шоу-бизнеса.
Выбор исполнителей для "Евровидения" осудил музыкант Юрий Лоза. По его мнению, группа с английский названием не может выступать от нашей страны, тем более что артисты петь будут тоже на иностранном языке. "Они работают на чужую культуру. Они льют воду на британскую мельницу", – поделился своим мнением Лоза с РЕН ТВ, отметив, что болеть за музыкантов, несмотря на то что они представляют Россию, не будет. По его словам, в этой группе нет ничего русского. "Очередная ерунда", – заключил Лоза.
А вот многие другие отечественные звезды с музыкантом не согласны. Little Big поддержали и радиоведущий Антон Комолов, и музыкальный критик Сергей Соседов, и телеведущая Тина Канделаки. По мнению продюсера Яны Рудковской, Little Big – одна из тех групп, которая может "встряхнуть Европу". "Это правильный, современный выбор", – рассказала Рудковская РИА "Новости".
Сергей Лазарев, который представлял Россию на Евровидении в прошлом году, также поддержал артистов. Певец считает, что Little Big выступят достойно и с юмором. Однако, по мнению исполнителя, о победе пока говорить сложно, ведь конкурс очень непредсказуем, пишет ТАСС.
О том, что Little Big выступит в этом году от России, стало известно 2 марта. Лидер коллектива Илья Прусикин рассказал, что композиция для конкурса будет новой, "с бразильским оттенком", но в фирменном карнавальном стиле группы. Музыкант также рассказал ТАСС, что теперь артисты чувствуют огромную ответственность, но сделают все, чтобы достойно представить нашу страну.
Ранее в СМИ появились слухи, что на конкурсе от России выступит Александр Панайотов. Сам музыкант позже эту информацию опроверг.
В этом году "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Little Big выступят в первый день конкурса – группа будет бороться за выход в финал.
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