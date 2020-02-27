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Панайотов резко отрицает участие в "Евровидении"

Певец возмущен действиями журналистов

Александр Панайотов прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что он представит Россию на конкурсе "Евровидение-2020". 

Певец сообщил в своем инстаграм-аккаунте, что ложную новость создала неизвестная группа в социальных сетях. И пожаловался, что "циничные" издания старались угнаться за хайпом и не проверили информацию. 

Артист напомнил журналистам, что официальное заявление о песенном конкурсе появится на Первом канале. 

Ранее распространились слухи, что Александр Панайотов будет представлять Россию на "Евровидении-2020" с композицией, которую ему помог создать "музыкальный отец" Григорий Лепс.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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