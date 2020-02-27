Певец возмущен действиями журналистов

Александр Панайотов прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что он представит Россию на конкурсе "Евровидение-2020".

Певец сообщил в своем инстаграм-аккаунте, что ложную новость создала неизвестная группа в социальных сетях. И пожаловался, что "циничные" издания старались угнаться за хайпом и не проверили информацию.

Артист напомнил журналистам, что официальное заявление о песенном конкурсе появится на Первом канале.

Ранее распространились слухи, что Александр Панайотов будет представлять Россию на "Евровидении-2020" с композицией, которую ему помог создать "музыкальный отец" Григорий Лепс.