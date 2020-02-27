Песенный конкурс состоится в мае

В СМИ появилась информация, что от России на "Евровидение-2020" может поехать Александр Панайотов. Соревнование между артистами пройдет в мае в Роттердаме.

До этого все издания писали, что на песенный конкурс могут поехать Ольга Бузова, группа Little Big и другие.

Автором предположения об участии Александра Панайотова стал Starhit.ru. В СМИ считают, что конкурсную песню певец может представить вместе с Григорием Лепсом, которого он называет своим "музыкальным отцом".

Впервые мысль, что Александр Панайотов может выступать от России на "Евровидении-2020", высказал Игорь Крутой.

Александр Панайотов мечтал попасть на конкурс и принимал участие в нескольких отборочных турах. В 2005 г. мужчина соревновался с Алексеем Чумаковым, в 2008 г. уступил Диме Билану два балла в финале российского голосования.

Певец заявлял, что хотел бы поехать на “Евровидение-2017” в Киев, чтобы объединить и примирить народы с помощью песни, но в конкурсе приняла участие Юлия Самойлова.

На данный момент Александра Панайотов не подтвердил официально инмформацию о "Евровидении".

Ранее "Утро" рассказало, что Андрей Данилко обвинил жюри "Евровидения" в занижении оценок Украине из-за скандала с Россией.