Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Стали известны претенденты от России на "Евровидение"

В список участников вошла Полина Гагарина

Названы артисты, которые могут представлять Россию в этом году на конкурсе "Евровидение". Список претендентов опубликовали СМИ.

За участие в конкурсе будут бороться ZIVERT, LITTLE BIG, Димаш, Полина Гагарина, Александр Панайотов и многие другие исполнители. Об этом сообщает портал Super.

Впрочем, это всего лишь предположение. Точной информации о том, кто будет представлять Россию на конкурсе, пока нет.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей