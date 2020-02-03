В список участников вошла Полина Гагарина

Названы артисты, которые могут представлять Россию в этом году на конкурсе "Евровидение". Список претендентов опубликовали СМИ.

За участие в конкурсе будут бороться ZIVERT, LITTLE BIG, Димаш, Полина Гагарина, Александр Панайотов и многие другие исполнители. Об этом сообщает портал Super.

Впрочем, это всего лишь предположение. Точной информации о том, кто будет представлять Россию на конкурсе, пока нет.