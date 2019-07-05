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Амстердам отказался проводить "Евровидение-2020"

Фото: pixabay.com
Власти города не смогли найти свободную площадку

Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема сообщила в открытом письме, что город не примет "Евровидение-2020". Предполагалось, что мероприятие пройдет в концертном зале Ziggo Dome, но помещение забронировано на даты конкурса.

В письме, которое распространили СМИ, например, голландский портал AD, говорится о том, что отменить бронирование, чтобы провести в этом зале конкурс, было бы крайне трудно.

"Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести",

– отметила Халсема.

Мэр Амстердама добавила, что город пытался найти другое место для "Евровидения", но все площадки оказались заняты.

В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции. Теперь же за право устроить музыкальный праздник будут бороться пять городов: Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Какой именно населенный пункт Нидерландов будет принимать "Евровидение", станет известно в августе.  

Напомним, в 2019-м Россию во второй раз представлял Сергей Лазарев с песней Scream. Он стал третьим. Однако певец заявлял, что он не победил, потому что на оценки повлияла предвзятость мирового сообщества к политике его родины и стране в целом. 

Полина ИВАНОВА
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