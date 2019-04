"Налицо какая-то странность": Лазарев раскрыл секрет "Евровидения"

Певец признался, что готов к необъективности судейства

Сергей Лазарев, который в этом году выступит на "Евровидении" от России, дал большую пресс-конференцию, поведав о подготовке к выступлению. Несмотря на шикарный номер, артист считает, что судить его будут не так, как других участников.

Лазарев напомнил, что в 2016-м, когда он также представлял Россию с песней You Are the Only One, он стал лишь третьим, хотя зрители болели именно за него.

"Так произошло в 2016 году, когда зрители посчитали, что наш номер, наша песня, наша страна – лучшая в конкурсе, и поставили нас на первое место, у нас не было ни одного балла ноль от телезрителей. При этом в 23 странах жюри нам дало нули. Налицо какая-то странность", – цитирует Лазарева агентство ТАСС.

Он также добавил, передают РИА Новости, что будет стремиться победить на этот раз, хотя и допускает, что его победе могут помешать внешние факторы и третьи стороны.

При этом продюсер выступления артиста Филипп Киркоров, присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что верит в объективность жюри. Певец, который, как отмечает URA.RU, работает на состязании бесплатно, считает, что у его членов не поднимется рука проигнорировать такую сильную песню как Scream, с которой выступит его подопечный.

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве в середине мая. Любопытно, что почетным гостем конкурса станет Мадонна. Киркоров, как отмечает издание "Царьград", пришел в восторг от того, что певица будет жить в одном отеле с ним и Лазаревым.