В Нацбанке Казахстана объяснили требования разорвать отношения с Россией

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Коммерческие банки в Казахстане стали требовать от своих клиентов разрывать все связи с Россией, когда речь идет о торговле продукцией. Они запрашивают у них гарантийные письма об отказе от экспорта, угрожая закрыть кредитные линии. Тем, кто не идет на это, продолжая сотрудничество с соседним государством, организации отказывают в проведении платежей.
На происходящее в республике обратили внимание казахстанские депутаты, которые сделали запрос в Национальный банк страны с просьбой объяснить ситуацию. Глава регулятора Тимур Сулейменов отметил, что в действиях коммерческих банков есть признаки "избыточных опасений и проверочных процедур".
При этом он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу не находится в юрисдикции Нацбанка, а лежит в области гражданского законодательства и выстроенной линии взаимодействия между банком и его клиентом.
"При осуществлении операций/сделок, связанных с санкционными ограничениями, в том числе с товарами, включенными в санкционные списки, даже в случаях, когда непосредственные участники сделки не включены в санкционные списки, риск применения вторичных санкций со стороны иностранных государств исключить невозможно", – сказано в его пояснении.
Депутаты отмечают, что проблема с платежами между Россией и Казахстаном стоит давно. Она никак не связана с официальными ограничениями в республике, а вызывана инициативой со стороны банков, которые опасаются отключения от SWIFT.
Беседа за закрытыми дверьми продлилась более девяти часов
Люди высмеяли агрессивное творчество, на которое глава Украины смотрит каждый день перед сном