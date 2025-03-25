В Нацбанке Казахстана объяснили требования разорвать отношения с Россией

В стране опасаются вторичных санкций со стороны ЕС и США

Коммерческие банки в Казахстане стали требовать от своих клиентов разрывать все связи с Россией, когда речь идет о торговле продукцией. Они запрашивают у них гарантийные письма об отказе от экспорта, угрожая закрыть кредитные линии. Тем, кто не идет на это, продолжая сотрудничество с соседним государством, организации отказывают в проведении платежей.

На происходящее в республике обратили внимание казахстанские депутаты, которые сделали запрос в Национальный банк страны с просьбой объяснить ситуацию. Глава регулятора Тимур Сулейменов отметил, что в действиях коммерческих банков есть признаки "избыточных опасений и проверочных процедур".

При этом он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу не находится в юрисдикции Нацбанка, а лежит в области гражданского законодательства и выстроенной линии взаимодействия между банком и его клиентом.

"При осуществлении операций/сделок, связанных с санкционными ограничениями, в том числе с товарами, включенными в санкционные списки, даже в случаях, когда непосредственные участники сделки не включены в санкционные списки, риск применения вторичных санкций со стороны иностранных государств исключить невозможно", – сказано в его пояснении.

Депутаты отмечают, что проблема с платежами между Россией и Казахстаном стоит давно. Она никак не связана с официальными ограничениями в республике, а вызывана инициативой со стороны банков, которые опасаются отключения от SWIFT.