Итоги конкурса могут пересмотреть

Бисексуал из Голландии Дункан Лоуренс, занявший первой место с песней Arcade, сжульничал.

Он слукавил не только насчет своей ориентации (напомним, признался он только перед финалом конкурса), но и по поводу свежести композиции. Он исполнил песню, которая уже давно была в его репертуаре. Таким образом, Лоуренс нарушил главное правило конкурса.

Видео выступления певца с этой композицией висит на YouTube с 2017 года, отмечает Лента.ру. Вполне вероятно, что результаты "Евровидения – 2019" теперь пересмотрят.

Напомним, российский певец Сергей Лазарев занял третье место, набрав 369 баллов.