Верка Сердючка обвинила жюри конкурса в занижении оценок

Звезда заявила, что выступление украинского артиста на "Евровидении-2018" оценили так низко из-за скандала с Россией. Певец Melovin получил 11 баллов от жюри конкурса и занял 17-е место.

Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, напомнил, что, по итогам зрительского голосования, представитель Незалежной оказался в десятке финалистов с результатом 119 баллов.

Наблюдатели по всему миру не видят профессиональное жюри и не знают, как оно выносит вердикт, рассказал украинский певец в интервью "Люкс ФМ". А также сообщил, что Украину могли наказать за то, что представители России не приехали на конкурс и отменили трансляцию "Евровидения", за чем последовали финансовые потери.

Напомним, что Россия отказалась от участия в конкурсе, когда Юлии Самойловой запретили въезд на территорию Украины.

Как ранее писало "Утро", украинская писательница обрушилась с критикой на представителей своей страны, которые в отборе "Евровидения-2020" использовали русский язык.