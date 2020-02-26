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Украина поплатилась за скандал с Россией на "Евровидении"

Украина поплатилась за скандал с Россией на "Евровидении"
Андрей Данилко. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Верка Сердючка обвинила жюри конкурса в занижении оценок

Звезда заявила, что выступление украинского артиста на "Евровидении-2018" оценили так низко из-за скандала с Россией. Певец Melovin получил 11 баллов от жюри конкурса и занял 17-е место.

Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, напомнил, что, по итогам зрительского голосования, представитель Незалежной оказался в десятке финалистов с результатом 119 баллов. 

Наблюдатели по всему миру не видят профессиональное жюри и не знают, как оно выносит вердикт, рассказал украинский певец в интервью "Люкс ФМ". А также сообщил, что Украину могли наказать за то, что представители России не приехали на конкурс и отменили трансляцию "Евровидения", за чем последовали финансовые потери. 

Напомним, что Россия отказалась от участия в конкурсе, когда Юлии Самойловой запретили въезд на территорию Украины.

Как ранее писало "Утро", украинская писательница обрушилась с критикой на представителей своей страны, которые в отборе "Евровидения-2020" использовали русский язык.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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