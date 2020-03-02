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Россия определилась с участником "Евровидения"

Россия определилась с участником "Евровидения"
Группа Little Big. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com
На шоу в Нидерланды поедет группа Little Big

Россию на вокальном конкурсе "Евровидение-2020" будет представлять коллектив из Петербурга Little Big. Шоу состоится в Нидерландах и станет 65-м по счету. 

Российские исполнители выступят в первом полуфинале, который пройдет 12 мая. Второй полуфинал запланирован на 14 мая. Участники, которые успешно преодолеют отборочный тур, встретятся в финале 16 мая.

Фронтмен Little Big Илья Прусикин пообещал поклонникам выложиться на все сто, говорится на сайте "Первого канала". Песня, с которой исполнители хита "Skibidi" выступят на "Евровидении", будет представлена в ближайшее время. По словам лидера группы, она "будет веселой".

"Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены", – заверил Прусикин. 

Откроет музыкальное шоу в Роттердаме победительница прошлогоднего конкурса Дункана Лоуренса с композицией "Arcade". 

Ксения АНДРЕЕВА

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