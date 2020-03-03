Всплыла история конфликта президента Украины и представителя России на конкурсе "Евровидение"

Яркая питерская группа точно понравится многим зрителям конкурса, – так считают многие звезды. А вот украинцы могут и не поддержать Россию, так как когда-то у лидера коллектива был конфликт с Владимиром Зеленским. Будущий президент вышел из себя и кричал на Илью Прусикина матом.

Через много лет некрасивую историю вспомнили в СМИ именно после того, как стало известно, что Little Big будет представлять Россию на музыкальном конкурсе в Европе.

Скандал между артистами произошел в 2001 году на фестивале. Тогда будущий лидер Little Big увидел в коридоре репетирующего Зеленского, который тогда выступал за команду КВН. Прусикин, как он сам вспоминает, не любил юмориста и начал передразнивать его.

Зеленский на все происходящее отреагировал резко: начал материться и послал Илью. Тогда будущий автор хитов Skibidi и Go Banans просто убежал.

Зрителям, посмотревшим шоу "Зашкварные истории", вся ситуация показалась забавной.

"Зеленский выгонял разбойников до того, как это стало мейнстримом", "Зеленский сейчас такой: "О, а ведь это был Ильич", "На следующий день: Ильичу запретили въезд в Украину", "После этого выпуска во всех новостях: Президент Украины Владимир Зеленский в Сочи послал 15 летнего парня! Пострадавший парень долгие годы жил в страхе, но теперь решился рассказать о случившемся", – шутят комментаторы на "Ютуб".

Группа Little Big пока не представила песню, с которой выступит на концерте "Евровидение". Но музыканты пообещали, что со своим зажигательным хитом сделают все возможное для победы России.