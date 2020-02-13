Грудь певицы оказалась на виду

Анна Семенович снимается с Митей Фоминым в новом клипе. По идее режиссера, артисты должны быть в кадре голые по пояс, поэтому знаменитости пришлось раздеться, а грудь она, вероятно, прикрывала руками.

"Раздели меня догола и говорят "не продует вас?" - объяснила звезда происходящее в своем "Инстаграм", где опубликовала первое видео со съемок.

Певицу крупным планом снимает оператор, а в кадр попадет зона ее декольте. Увидеть большой бюст целиком подписчикам не удалось, из-за чего они, видимо, расстроились.

Несколько комментаторов заметили, что экс-солистка "Блестящих" постарела, но многие восхитились красотой 39-летней певицы.

"Так и не дождался что камера плавно спуститься чуть-чуть", "Моя красавица", "Потрясающе выглядите", "Огонь, Анна", "Секси", "Ты очень красивая и сексуальная девушка", "Анечка, красавица такая. Восхищаюсь Вашей харизмой", "Красотулечка наша!", "Ваша красота с годами только притягательнее", "Уже не та, постарела заметно", – написали интернет-пользователи под видео.

Ранее Анна Семенович показала грудь после операции и снялась голая в ванне с солью.