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Семенович залезла в ванну в одной маске

Семенович залезла в ванну в одной маске
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich
Экс-солистка "Блестящих" показала, как готовится к съемкам

Певица Анна Семенович большое внимание уделяет поддержанию своей красоты. Артистка не раз признавалась, что не может жить без ванны – просто обожает эту процедуру. В соцсети она поделилась пикантным видео, на котором нанесла на лицо белую косметическую маску и улеглась в подсоленную водичку.

"Подготовка к съемке полным ходом!" – написала певица в Инстаграм-историях. И сделала по-настоящему сенсационное признание: именно ванна с косметической солью помогает ей отлично выглядеть, отмечает "Пятый канал".

"Почему я хорошо выгляжу очень, молодо? Потому что я замариновалась в соли, и мне хорошо", – пошутила бывшая солистка группы "Блестящие".

Ранее Анна Семенович пожаловалась, что не может вернуться к работе, потому что перенесла операцию на ноге. Фанаты восхищаются певицей, которая любит демонстрировать в соцсети откровенные фотографии, позволяя любоваться ее стройными ножками и выдающейся грудью.

Фоторепортаж
Анну Семенович подвела слишком большая грудь
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Валентина МАЙОРОВА

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