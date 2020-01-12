Певица похвасталась оголенным бюстом

Анна Семенович отдыхает на Сейшелах, откуда делится красочными кадрами с фанатами. На свежем снимке, опубликованном в Инстаграм, артистка позирует в синем бикини в бассейне. Полуобнаженная звезда вызвала бурю эмоций у поклонников.

"Я каждый день жадно смотрю на эти красоты и хочу сохранить их в своей памяти. Это тёплое солнце ласкает мою кожу, а океан качает на волнах , щебетание птичек успокаивает в тенёчке и я сладко засыпаю",

– призналась Семенович, отметив, что ценит каждое мгновение в жизни.

Подписчики же обратили внимание на пышную грудь знаменитости. Многие попросили свою любимицу выкладывать фото в купальнике в полный рост.

"Аня вы такая красивая", "Давно в купальнике не было вас видно", "Ты Очень красивая и Сексуальная Девушка", "Богиня красоты!", "Шикарный вид", "В полный рост бы фотку", "Секси фигура красивая грудь Анна", "Афродита на отдыхе", "Божественно", – восхитились телом Семенович интернет-пользователи.