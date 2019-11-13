Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Семенович на коленях показала обнаженные ягодицы

Семенович на коленях показала обнаженные ягодицы
Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Артистка встала в провокационную позу на пляже

Певица Анна Семенович по праву считается одной из самых эффектных артисток российского шоу-бизнеса. На своей странице в Instagram звезда опубликовала откровенную фотографию с Мальдив, взбудоражившую ее подписчиков.

Семенович предстала в черном купальнике со шнуровкой сбоку и шляпе. Певица встала на колени на песчаном берегу океана спиной к фотографу, при этом заметно оголив свои ягодицы. "Об этой красоте можно мечтать ежедневно и бесконечно", – подписала снимок Анна.

"Классная задница!", "Читаешь надпись к фото, смотришь на попу Анны и думаешь: дааааа, можно мечтать", "Ты божественна", "Какая красота. На этом фото прекрасно все", "Наша Ким", "Потрясающе выглядите",

– отреагировали подписчики на горячий пост Семенович. Многие сделали комплимент не только соблазнительной фигуре певицы, но и в целом оценили солнечный снимок, восхитившись пейзажем.

Анна Семенович в последнее время много работает, однако накануне у нее выдался выходной, который она провела в бане. Певица опубликовала видео, где она сидит в бочке, обернувшись ветвями пихты.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Опасен для окружающих: над Захарченко усилят контроль

Заключенного экс-полковника будут сопровождать в наручниках даже в душ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей