Артистка встала в провокационную позу на пляже

Певица Анна Семенович по праву считается одной из самых эффектных артисток российского шоу-бизнеса. На своей странице в Instagram звезда опубликовала откровенную фотографию с Мальдив, взбудоражившую ее подписчиков.

Семенович предстала в черном купальнике со шнуровкой сбоку и шляпе. Певица встала на колени на песчаном берегу океана спиной к фотографу, при этом заметно оголив свои ягодицы. "Об этой красоте можно мечтать ежедневно и бесконечно", – подписала снимок Анна.

"Классная задница!", "Читаешь надпись к фото, смотришь на попу Анны и думаешь: дааааа, можно мечтать", "Ты божественна", "Какая красота. На этом фото прекрасно все", "Наша Ким", "Потрясающе выглядите",

– отреагировали подписчики на горячий пост Семенович. Многие сделали комплимент не только соблазнительной фигуре певицы, но и в целом оценили солнечный снимок, восхитившись пейзажем.

Анна Семенович в последнее время много работает, однако накануне у нее выдался выходной, который она провела в бане. Певица опубликовала видео, где она сидит в бочке, обернувшись ветвями пихты.