Артистка получила удовольствие во время массажа

Певица Анна Семенович опубликовала в Instagram горячее видео, на котором она наслаждается банными процедурами. Звезда сидит в бочке с пихтой, из которой идет пар, обернувшись ветвями, пока один из сотрудников бани делает артистке массаж головы.



"Это божественно просто. Меня только что попарили, а теперь делают массаж головы в бочке с пихтой и травами. Ой, ребята, это кайф",

– томно говорит Семенович, явно получающая огромное удовольствие.

Ранее Анастасия Волочкова тоже показала поклонникам, как проводит свои осенние вечера. Балерина искупалась обнаженной в бочке, прикрывая прелести только вениками. Анна Семенович на недавнем видео в Instagram также продемонстрировала свой пышный бюст, прыгая и извиваясь. Ролик вызвал эффект взорвавшейся бомбы в Сети.