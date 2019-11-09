Певица потрясла перед камерой грудью

Анна Семенович опубликовала в Инстаграм отрезок из своего нового клипа на песню "Секси-бомбочка", в котором прыгает, танцует и извивается, гладя руками свой пышный бюст. Ролик вызвал эффект взорвавшейся бомбы в Сети.

"Любимые, до премьеры клипа на песню #сексибомбочка осталось 5 дней‼"

– заинтриговала поклонников певица, двигающаяся в кадре в коротком зеленом платье с глубоким декольте.

Фанаты признались, что уже не могут ждать, когда выйдет клип. Они осыпали Семенович комплиментами, многие не могли оторваться от трясущихся форм артистки.

"У тебя такие стройные ножки в этом клипе, но ты красотка", "Ты великолепна Анечка", "Секси", "Красотка", – отметили подписчики певицы.

Однако нашлись и недоброжелатели, некоторые интернет-пользователи сочли, что Семенович перестаралась.

"Нет комплекса, но это все просто ужасно. Лолита вторая", "Господи, какой кошмар", - высказались они.