Соблазнительная блондинка отправилась на отдых без штанов, но в сапогах

Анна Семенович поделилась с поклонниками радостным событием – она, наконец, улетает в отпуск. Новость о долгожданной поездке на Сейшелы певица сообщила в довольно экзотическом виде – снялась в цветастой шубе-чебурашке, надетой на нижнее белье, и высоких сапогах. Образ завершил черный кожаный берет.

"Теперь я собираю чемоданы и на днях полечу греться на Сейшелы, буду радовать вас морскими фотками", – написала звезда в своем Инстаграм.

Комментарии Семенович оставили самые разнообразные: кто-то пожелал хорошо отдохнуть, других поразила шуба, которую обозвали халатом, третьи умоляли роскошную Анну не выкладывать кадры с моря (орфография и пунктуация сохранены).

"Не надо нам ваших фоток с моря!!!!!(" "Хорошо отдохнуть, набирайтесь сил. Вкусно вам там покушать, и здорово провести время. Надеюсь в новом году мы с вами увидимся" " Красотка !нравится всегда ,но халат своей красотой переплюнул!" "Обычные граждане РФ не могут себе позволить Сейшелы. Хватит уже глаза мозолить", – написали пользователи.

Ранее обнаженная Семенович снялась в ванне с пеной.



