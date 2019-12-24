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Обнаженная Семенович понежилась в пенной ванне

Обнаженная Семенович понежилась в пенной ванне
Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Пышногрудая певица побаловала себя приятной процедурой перед сном

39-летняя Анна Семенович "пустила" поклонников в святая святых – ванную и спальню.

Звезда показала экзотическую процедуру – купание с кокосовым молоком. Лежа в ванне, обнаженная Семенович обратилась к подписчикам, записав видео для Инстаграм в маске зайки. Анна призналась, что очень устала после напряженного дня.

В постель она отправилась также с телефоном, записав соблазнительный ролик.

"Зайка устала и желает всем спокойной ночи", – кокетливо написала под кадрами в сторис.

Ранее Анна Семенович встала на колени на пляже и оголила ягодицы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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