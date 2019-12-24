Нибиру
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39-летняя Анна Семенович "пустила" поклонников в святая святых – ванную и спальню.
Звезда показала экзотическую процедуру – купание с кокосовым молоком. Лежа в ванне, обнаженная Семенович обратилась к подписчикам, записав видео для Инстаграм в маске зайки. Анна призналась, что очень устала после напряженного дня.
В постель она отправилась также с телефоном, записав соблазнительный ролик.
"Зайка устала и желает всем спокойной ночи", – кокетливо написала под кадрами в сторис.
Ранее Анна Семенович встала на колени на пляже и оголила ягодицы.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем