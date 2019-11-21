Нибиру
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Знойная женщина Анна Семенович порадовала своих многочисленных поклонников.
В сторис в Instagram певица выложила ролик из своей ванны. Ослепительная Анна показалась перед своей публикой словно Венера – только лишь в пене и золотистых тенях, подчеркнувших большие глаза звезды.
Кроме того, Семенович заинтриговала своих поклонников, пообещав раскрыть страшную тайну в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
Ранее Анна показала чувственное фото из своей постели.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем