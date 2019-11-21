Артистка показала, как отдыхает после трудного дня

Знойная женщина Анна Семенович порадовала своих многочисленных поклонников.

В сторис в Instagram певица выложила ролик из своей ванны. Ослепительная Анна показалась перед своей публикой словно Венера – только лишь в пене и золотистых тенях, подчеркнувших большие глаза звезды.

Кроме того, Семенович заинтриговала своих поклонников, пообещав раскрыть страшную тайну в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Ранее Анна показала чувственное фото из своей постели.