Певица рассказала, что не может приступить к работе

Анна Семенович пожаловалась своим подписчикам в Инстаграм на свое здоровье. По словам артистки, после операции на пальце она не может вернуться в рабочий график. У Семенович совершенно нет сил. Она хочет "забить на все дела" и продолжиться расслабляться.

"Я никак не могу вернуться в рабочий график после отпуска, а еще этот палец на ноге, который болит после операции, и я никак не могу начать заниматься спортом. Февраль получается очень плотный и активный, а сил на все это пока у меня нет, что посоветуете?" – поделилась экс-солистка группы "Блестящие".

Подписчики Семенович дали звезде несколько советов. Они предлагают Семенович больше спать и гулять босиком по снегу: "спите по 12 часов и все пройдет, подальше от телефонов", "В зимнее время для бодрости тела и духа мне помогают прогулки босиком по снегу", "Аня, сначала вылечить палец, а потом спортзал", "Анна, я думаю подождите пусть перестанет болеть палец, потом потихоньку входите в форму".

Также в Инстаграм отметили, что Семенович после отпуска выглядит похудевшей и помолодевшей.

Анна Семенович расслаблялась на отдыхе после Нового года. За границей артистка позировала на пляже в полупрозрачном платье.