Аппетитная певица по-своему поздравила россиян с Новым годом

Праздничная лихорадка захватила и обладательницу роскошных форм – Анну Семенович. Красотка выложила снимок, где позирует обнаженной, прикрывшись коробочкой с бантиком, и задала поклонникам вопрос, что же делать с подарками? Время-то поджимает.

"Девочки подкиньте пару идей, что вы купили своим вторым половинкам ? 👇🏼 Может просто купить упаковочную ленту и завязать себе красивый бантик Всех с наступающим", – шаловливо написала Аня в своем Инстаграм.

Судя по комментариям, мужчины от такого подарка не отказались бы.

"Каждому такую красавицу на новы год... С наступающим!" – мечтательно высказался один из пользователей.

Практичные дамы посоветовали звезде подумать, чем увлекается ее избранник и исходить из этого.

Ранее Семенович снялась в постели без штанов.