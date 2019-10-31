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Семенович засунула голову мужчины себе в грудь

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "Блестящих" сжала посетителя ресторана в цепких объятиях

Новое видео Анны Семенович, которое она поместила в соцсети с сообщением о скорой премьере, произвело фурор. На нем артистка зажигательно танцует под аккомпанемент ею же исполняемой песни и покоряет мужчин, причем двое из них буквально тонут в ее пышных формах. 

На первых минутах записи звезда в мини-платье с глубоким декольте взбирается на стол и медленно ползет. "Это будет продолжение клипа на песню "Хочешь"... будет очень интересно", – многообещающе сообщила артистка за кадром, после чего звучит: "Я секси-бомбочка".

В одном из следующих фрагментов ролика она прижимает мужчину к своей груди. Причем так крепко, что тот буквально задыхается – язык высунут, глаза на выкате. Далее Анна одной рукой хватает за шею другого партнера. И он оказывается уткнут носом прямо в секуальную ложбинку ее бюста. 

Эмоции подписчиков зашкалили. Многим не хватало слов, и они отметились восклицаниями в одно слово и смайликами в виде сердечек, бомбочек и огоньков:

"Огненное огнище прям!!!", "Ань, ты прекрасна как всегда", "Супер. Королева", "Круть!", "Супер!",   

Недавно озорная Анна Семенович показалась из ванной, блеснув обнаженным телом, повертела мягким местом в коротком платьице и спела о своих роскошных формах.

Фоторепортаж
Анну Семенович подвела слишком большая грудь
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Полина ДОРОЖКИНА
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