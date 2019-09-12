Певица перестаралась с использованием фотошопа

Радостное настроение подарила своим поклонникам Анна Семенович. Одетая в белоснежное платье она сфотографировалась в открытом белом кабриолете на фоне свинцовых волн Невы. Глубокий вырез позволил внимательным наблюдателям рассмотреть пышную грудь певицы.

"Я чувствую ритмы Жизни и танцую нежно , между строк ................... Всем замечательного дня", -

написала звезда на своей страничке в Instagram и поделилась новым снимком.

Однако не всем читателям блога Семенович понравился ее новый образ – многие заподозрили, что звезда подретушировала снимок в фоторедакторе.

"Грудь стала просто огромной!Или такое фото", "Ты танцуешь между строк, а мы видим фотошоп", "Титьки по пуду работать не буду", "капусту любите)) это первое что бросается в глаза", "очень огромная, по мне это даже не очень красиво....", "вы ее еще увеличили?!", "Как всегда, один обман!!!!", "просто ужас что вы с собой сделали крикатура", "Анна, Просто кошмар! Эти ваши бидоны и бочки уже и не знаешь как "это" назвать!.. Сплошной фотошоп", –

злопыхатели были неумолимы.

Но строгие критики не смогли охладить пыл многочисленных почитателей Анны. Поклонники в восторге от Семенович и не скрывают этого.

"Красотка в Городе! Питер, завидую я тебе", "Шикарная", "Баб Нюра, вы как всегда-бесподобный, удачных покатушек!", "Невероятно красивая", "Анечка,вы здесь обворожительная, сногсшибательная!!!!!", "Ошалеть красотка", -

написали восторженные комментаторы (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Кроме того, Анна получила множество предложений руки и сердца.