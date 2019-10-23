Звезда блеснула новыми гранями своего таланта

Анна Семенович пригласила слушателей на свою творческую кухню – в прямом и переносном смысле слова.

В сторис в Instagram Анна показала, как готовится к съемкам своего нового клипа: встает рано утром, варит кофе на навороченной сенсорной плите и, конечно, принимает ванну.

Звезда призналась, что кого-то водные процедуры расслабляют, а ее, напротив, заряжают бодростью на целый день. Секс-бомбочка российской эстрады блеснула чувством юмора: свое видео певица разукрасила веселыми заячьими ушками и соответствующим носиком, что, впрочем, ничуть не испортило впечатления.