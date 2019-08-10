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Семенович показала игры в постели с известным артистом

Семенович показала игры в постели с известным артистом
Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Певица не постеснялась попозировать на камеру

Анна Семенович во время гастролей в Магнитогорске устроила интимный сюрприз певцу Мите Фомину.

На видео артист зашел в номер, чтобы показать, что в нем есть и что лежит на столе. Неожиданно в постели он обнаружил Семенович в халате, который еле прикрывал ее грудь. Анна поиграла своими прелестями на камеру, после чего артисты пригласили всех на концерт.

Подписчики восхитились сексуальным образом Анны. "Как всегда выразительна, особенно в халате", "Вы сделали мой день. Такой бы позитив каждое утро", "С таким пассажиром можно спокойно жить в одной кровати🤣", "У вас груди как магнит!", "Анна фигура у тебя проста бомба👍", "Приколисты!!!!😀", "Хороши сисяндры", "Хоть я и девушка ,но❗️❗️❗️какие сиськииииии😍".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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