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"Стало жарко": Семенович поразила танцем

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Певица удивила новым имиджем

Анна Семенович продолжает делиться со своей публикой подробностями своего творчества. Звезда показала, как снимается клип на ее новую песню и опубликовала в Сети зажигательный ролик.

"Девочки мои прекрасные, кто считает себя секси бомбочкой ?" - 

кокетливо спросила Анна на своей страничке в Instagram.

"Грудь супер Аня супер", "Как сочнооо", "Анна,вы неузнаваемы", "Главное харизма какая у них", "Стало Жарко", "Вау, вау, вау, ну какие роскошные красотки", "три грации"- 

написали восторженые поклонники певицы.

Правда, нашлись и такие, кому увиденное категорически не понравилось:

"На фоне двух толстух конечно кажется "стройной", "Три толстухи", "А че взяла страшнее себя подтанцовку?", "Три пельмешка перекатываются и толку нет, каждая тянет одеяло на себя",  "Изображение" сексуальности– выглядит дешево и пошло".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
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