Нибиру
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Анна Семенович продолжает делиться со своей публикой подробностями своего творчества. Звезда показала, как снимается клип на ее новую песню и опубликовала в Сети зажигательный ролик.
"Девочки мои прекрасные, кто считает себя секси бомбочкой ?" -
кокетливо спросила Анна на своей страничке в Instagram.
"Грудь супер Аня супер", "Как сочнооо", "Анна,вы неузнаваемы", "Главное харизма какая у них", "Стало Жарко", "Вау, вау, вау, ну какие роскошные красотки", "три грации"-
написали восторженые поклонники певицы.
Правда, нашлись и такие, кому увиденное категорически не понравилось:
"На фоне двух толстух конечно кажется "стройной", "Три толстухи", "А че взяла страшнее себя подтанцовку?", "Три пельмешка перекатываются и толку нет, каждая тянет одеяло на себя", "Изображение" сексуальности– выглядит дешево и пошло".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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