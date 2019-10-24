Певица удивила новым имиджем

Анна Семенович продолжает делиться со своей публикой подробностями своего творчества. Звезда показала, как снимается клип на ее новую песню и опубликовала в Сети зажигательный ролик.

"Девочки мои прекрасные, кто считает себя секси бомбочкой ?" -

кокетливо спросила Анна на своей страничке в Instagram.

"Грудь супер Аня супер", "Как сочнооо", "Анна,вы неузнаваемы", "Главное харизма какая у них", "Стало Жарко", "Вау, вау, вау, ну какие роскошные красотки", "три грации"-

написали восторженые поклонники певицы.

Правда, нашлись и такие, кому увиденное категорически не понравилось:

"На фоне двух толстух конечно кажется "стройной", "Три толстухи", "А че взяла страшнее себя подтанцовку?", "Три пельмешка перекатываются и толку нет, каждая тянет одеяло на себя", "Изображение" сексуальности– выглядит дешево и пошло".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.