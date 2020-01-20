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"Мечта миллионов": Семенович оголила округлые формы

"Мечта миллионов": Семенович оголила округлые формы
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Наряд экс-солистки группы "Блестящие" подлетел вверх

Анна Семенович поделилась с поклонниками снимками с пляжа. На одном из них ее прозрачное платье поднялось из-за ветра – на виду оказались округлые бедра артистки. Сама звезда написала, что на отдыхе предпочитает выглядеть естественно: отказывается от макияжа и каблуков.

В комментариях считают, что Семенович от косметики, может, и отказалась, зато фотошоп продолжает использовать. Ее подписчикам в Инстаграм кажется, что на разных фото тело Анны Семенович выглядит по-разному.  

Преданных поклонников Семенович подобные обвинения совсем не смущают – они продолжают расхваливать звезду и называют ее самой красивой женщиной на планете.

"Невероятно красивая", "Вы без макияжа такая красотка, у вас естественная красота!", "Шикарная Анютка", "Нечего шикарного, все обработано, толстая она", "Анечка, Вы одна из самых красивейших женщин", "Анна, вы просто воплощение кошки, как можно быть такой?! С детства с ума схожу по тебе, оставайся такой", "Как богиня", "Фотошоп же видно", "Платье неровное", - возмущаются подписчики в Инстаграм.

Ранее Анна Семенович снялась в постели без штанов и оголила грудь в кафе. 

Дарья ПЕТРОВА

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