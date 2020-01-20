Появились новые детали съемок фильма "Текст"

Эротическая сцена с Кристиной Асмус и Иваном Янковский наделала много шума. Больше всего досталось актрисе – ее обсуждали журналисты, блогеры и пользователи социальных сетей. Сейчас в скандал влезли знаменитости.

Например, Юрий Лоза защищает актеров. По его мнению, после того, как в Гостях у Ивана Урганта когда-то появилась актриса фильмов для взрослых, подобные съемки стали легализованы.

"А мы про "Текст" говорим, где все снято понарошку, там даже акта никакого не было. Да это детский сад по сравнению с реальной съемкой!" – рассказал Лоза журналистам.

Если Лоза актеров фильма "Текст" защищает, то актриса Настастья Самбурская считает такие съемки недопустимыми. На вопрос подписчиков в Инстаграм о том, стала бы она сниматься в таком кино, она ответила отказом.

"Нет. Это порнография, – ответила звезда "Универа" и добавила, что пока прибережет обнаженку, чтобы было чем удивлять зрителя", – цитирует слова Самбурской "Комсомольская правда".

Напомним, больше всего зрителям, посмотревшим "Текст" запомнилась пикантная сцена. После выхода фильма в социальных сетях обсуждали, была ли у партнеров интимная близость на самом деле.