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"Сладкая конфетка": Каменских вышла на публику в прозрачной майке

"Сладкая конфетка": Каменских вышла на публику в прозрачной майке
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Жена репера Потапа оголила тело на съемках

Настя Каменских не стесняется откровенных нарядов. В студии одной из передач артистка появилась в прозрачной майке, сквозь которую было видно ее нижнее белье. Зрители шоу также легко смогли разглядеть загорелые ноги жены Потапа – на ней была надета мини-юбка.

Фото появилось в Инстаграм Каменских, где красоту лица и фигуры певицы оценили, а вот ее поведение раскритиковали. Зрителям кажется, что украинская звезда ведет себя вызывающее.

"Безумно красивая", "Сладкая конфетка", "Ты прекрасна", "Самая лучшая", "Зачем ты в "Голосе"? Ведешь себя пошло", "Блин. Ты хоть рожу не кривляй. Просто жесть", "Ведете себя как идиоты. Игра на камеру. Позорище", "Вульгарное поведение. Смотреть неприятно", "Кошечка", – прокомментировали снимок украинской певицы в Инстаграм.

Пикантные кадры в социальных сетях Насти Каменских в последнее время появляются все чаще. Звезда позирует на отдыхе в купальнике и снимается в душе, где хвастается аппетитными формами.

Скорее всего, снимает Каменских репер Потап, за которого она вышла замуж в мае 2019 года. После пышного торжества в социальных сетях заговорили о беременности артистки, но пока круглого живота у брюнетки не видно.

Сейчас Каменских полностью погрузилась в работу. К девушке пришла вторая волна популярности после сексуального клипа Elefante.

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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