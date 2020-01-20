Подписчики указали модели на недостатки тела

Виктория Лопырева выложила в Инстаграм фотографию, где она в коротком платье с глубоким декольте хвастается приготовленными пельменями. Поклонники на снимок знаменитости отреагировали негативно и нашли у Лопыревой сразу несколько недостатков.

Комментаторы считают, что блондинка слишком сильно затянула грудь в корсет. Им кажется, что она едва не вываливается из наряда. Также пользователи не обошли вниманием пигментные пятна в зоне декольте. Добить Лопыреву решили женщины – они считают, что блюдо, приготовленное звездой, выглядит не аппетитно.

"Силиконовые мячики", "На сиськах пятна какие-то", "Грудь странно смотрится", "Надоели с этими пельменями уже", "Почему лицо такое желтое", "Это что за старые пельмени. Походу они неделю в холодильнике пролежали", "Все, что ниже шеи, выглядит нелепо вместе с пельменями", "Силикон уползает", "Грудь почти вывалилась", – раскритиковали Лопыреву подписчики.

Некоторые подписчики Лопыревой в Инстаграм все равно считают, что она выглядит шикарно. Напомним, Виктория Лопырева почти год назад родила сына от Игоря Булатова. Тогда блондинке серьезно досталось от критиков. В Интернете появилась информация, что Виктория Лопырева увела избранника из семьи, где скоро должен был родиться ребенок.