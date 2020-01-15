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"Спалилась": Шпица засветила грудь без блузки

"Спалилась": Шпица засветила грудь без блузки
Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Полуголая кинозвезда отреагировала на пошлые комментарии

Екатерина Шпица порадовала фанатов пикантным снимком в лифчике. На фото в Инстаграм артистка в пачке позирует без блузки, при этом во рту держит картошку. Подписчики не могли не обратить внимания на выступающие соски знаменитости.

Сама же Шпица сообщения от поклонников, касающиеся ее тела, не оценила и обратилась к подписчикам в Инстаграм. Знаменитость призналась, что не мечтает возбуждать всех, а пошлые комментарии считает неуместными.

"Люди в обморок падают от очертания женского соска под одеждой, фантазируют об оральных утехах, увидев на фото приоткрытый рот, усматривают пошлость в арбузе, который положили между ног, чтоб удобнее было вырезать мякоть, не рискуя уронить все в песок..."

– обратилась Шпица к пользователям Инстаграм.

Многие поклонники встали на сторону актрисы. Они призывают ее не читать сообщения "обиженных людей" и просто успокоиться. Другие же от снимка Шпицы в нижнем белье не в восторге: они напомнили звезде, что у нее есть ребенок и принялись заново обсуждать бюст знаменитости.

"Катенька, они больные, обиженные люди! Нет смысла даже буквы на них тратить! Зависть их жрет изнутри", "Екатерина, ну вы же мать!", "Катя, может просто успокоится?", "А груди такие, нормальные, я думал, что меньше!", "Нет слов", "Катя, все верно сказала", "Спалилась", – высказались подписчики.

Ранее Екатерина Шпица открыла шикарное декольте. 

Дарья ПЕТРОВА

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