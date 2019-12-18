Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Шпица в прозрачной ночнушке улеглась на любовника

Шпица в прозрачной ночнушке улеглась на любовника
Екатерина Шпица. Фото: www.globallookpress.com
Кинозвезда показала откровенные кадры

Екатерина Шпица в очередной раз покорила сердца поклонников, выложив в соцсети фото со спектакля "Ромео и Джульетта", где играет роль главной героини. Камера запечатлела актрису в пикантный момент – она зависла над партнером, исполняющим роль ее любовника Ромео, высоко подняв одну ногу. Сквозь прозрачную ткань ее длинного платья просвечивало нижнее белье.

На своей странице в Инстаграм звезда поблагодарила друга, который был с ее труппой два дня на гастролях "Ромео и Джульетты" в Риге и Елгаве, за фото. И дала понять, что постановка с ее участием 19 декабря будет идти в Москве.

Фанаты по достоинству оценили снимок и талант актрисы: "Красивое искусство", "Шикарное фото. Вы умница", "Композиция отражает даже Ваше личное за пределами героини, что Вы играете, человеческий устремленный характер!", "Огонь", "Катюша красавица".

Премьера спектакля "Ромео и Джульетта" с участием Шпицы прошла в начале октября. Сразу после того как отзвучали аплодисменты, Екатерину позвали замуж, а она ответила согласием.

Ранее Екатерина Шпица возмутилась в ответ на упреки в излишней эротике и без нижнего белья повернулась спиной.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Работающих пенсионеров оштрафуют

Получающих нелегальный доход стариков запишут в мошенники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей