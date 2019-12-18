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Екатерина Шпица в очередной раз покорила сердца поклонников, выложив в соцсети фото со спектакля "Ромео и Джульетта", где играет роль главной героини. Камера запечатлела актрису в пикантный момент – она зависла над партнером, исполняющим роль ее любовника Ромео, высоко подняв одну ногу. Сквозь прозрачную ткань ее длинного платья просвечивало нижнее белье.
На своей странице в Инстаграм звезда поблагодарила друга, который был с ее труппой два дня на гастролях "Ромео и Джульетты" в Риге и Елгаве, за фото. И дала понять, что постановка с ее участием 19 декабря будет идти в Москве.
Фанаты по достоинству оценили снимок и талант актрисы: "Красивое искусство", "Шикарное фото. Вы умница", "Композиция отражает даже Ваше личное за пределами героини, что Вы играете, человеческий устремленный характер!", "Огонь", "Катюша красавица".
Премьера спектакля "Ромео и Джульетта" с участием Шпицы прошла в начале октября. Сразу после того как отзвучали аплодисменты, Екатерину позвали замуж, а она ответила согласием.
Ранее Екатерина Шпица возмутилась в ответ на упреки в излишней эротике и без нижнего белья повернулась спиной.
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