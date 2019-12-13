Кинозвездаа блистала на светской вечеринке с полуобнаженными плечами и грудью

Екатерина Шпица пришла на церемонию вручения премии "Событие года" в роскошном светлом платье в пол, облегающем стройную фигуру и выгодно подчеркивающем все ее изгибы. В глубоком V-образном декольте вырисовывались аппетитные округлости и пикантная ложбинка между ними. На шее красовалось колье, на руке – массивный браслет. Снимками с мероприятия актриса поделилась с фанатами в Инстаграм.

"Это был яркий, торжественный вечер", – отметила красотка под фото. И, добавив, что ей "выпало вместе со Светланой Ивановой вручать награду Александру Петрову в номинации "Актер года", отметила: "Прекрасно, когда деятельность артиста простирается не только на искусство".

Внешность звезды кино произвела фурор. "Шикарная", "Катя, как всегда, безупречный образ в копилку", "Красавица", "Прекрасный, светлый во всех смыслах образ", "Божественно", "Вы сама нежность!", "Изумительно", – по достоинству оценили внешность артистки подписчики, передает "Пятый канал".

Кто-то заметил, что актриса "немного грустновата почему-то". Мужчины потеряли покой и признавались в любви.

Екатерина Шпица часто радует поклонников сексуальными образами. Не так давно она в супермини снялась на подоконнике и без нижнего белья показалась сзади.