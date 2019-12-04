Недуг не отразился на идеальной внешности звезды

Катерина Шпица показала поклонникам весьма романтичное фото: лаконичный черно-белый портрет, сделанный известным фотографом.

"Это же как надо уметь выставлять свет, чтобы не видно было не только болезни, да и последних лет 10 как минимум:)", -

пошутила звезда на своей страничке в Instagram.

"По глазам все равно видно что болеешь(((", "Твоя естественная красота будет всегда притягивать внимание!", "Такая трогательная, хрупкая, хочется просто обнять ))", "Удачное фото, удачный свет!", "Вы олицетворение нежности,женственности и красоты!!!", "Это о Вас: в человеке должно быть все прекрасно...." (орфография и пунктуация оригиналов сохранены), –

написали в комментариях к посту подписчики артистки.

Актриса отказалась уточнять, о какой болезни идет речь, однако ранее она рассказала, что с детства страдает атопическим дерматитом, поэтому вынуждена соблюдать строгую диету. Недавно Шпица порадовала своих поклонников роскошным декольте.