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Шпица напомнила о своей неизлечимой болезни

Шпица напомнила о своей неизлечимой болезни
Екатерина Шпица. Фото: www.globallookpress.com
Недуг не отразился на идеальной внешности звезды

Катерина Шпица показала поклонникам весьма романтичное фото: лаконичный черно-белый портрет, сделанный известным фотографом.

"Это же как надо уметь выставлять свет, чтобы не видно было не только болезни, да и последних лет 10 как минимум:)", - 

пошутила звезда на своей страничке в Instagram.

"По глазам все равно видно что болеешь(((", "Твоя естественная красота будет всегда притягивать внимание!", "Такая трогательная, хрупкая, хочется просто обнять ))",  "Удачное фото, удачный свет!", "Вы олицетворение нежности,женственности и красоты!!!", "Это о Вас: в человеке должно быть все прекрасно...." (орфография и пунктуация оригиналов сохранены), –

написали в комментариях к посту подписчики артистки.

Актриса отказалась уточнять, о какой болезни идет речь, однако ранее она рассказала, что с детства страдает атопическим дерматитом, поэтому вынуждена соблюдать строгую диету. Недавно Шпица порадовала своих поклонников роскошным декольте.

Валентина МАЙОРОВА

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