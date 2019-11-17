Сексуальная актриса не выдержала нападок

Екатерина Шпица разгорячила поклонников фото, где позирует в соблазнительном наряде – пышной юбке и блузке, оголяющей грудь и плечи. Неожиданно на звезду обрушились с критикой – пользователи заявили, что это не ее образ. Они нашли его неискренним и слишком вызывающим.

"Не знаю, мне не нравится. Пусть меня закидают тапками, но это не Ваше. Или я все время вспоминаю фильм "Катя". Ну как-то не увязывается . Красивый образ, но не Ваш. Вы девочка юная, не обремененная мужскими похотями. Внешность сама за Вас говорит. Вы хотите быть разноплановой, но лучше делайте то, что у Вас лучше получается", "Эротичное фото. Но не ваше это. Красиво, но нет искренности", – написали комментаторы.

Шпица не вытерпела и ответила на второе замечание.

"не моё?! А, простите, сексом мне можно заниматься? Или тоже , думаете, для любимого мужчины выглядит неискренне?:) Ох и намучался со мной, бедный, да? :) А может, таким , как я, детей в пробирке только делать позволено? А самое смешное: фотограф случайно словил, как я рукав поправляю. Тут про эротику никто даже не думал. А вот вы заметили:)" – отрезала артистка.

Ранее Шпица произвела фурор, явившись на светское мероприятие без белья.