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Шпица перевязала грудь шнурком

Шпица перевязала грудь шнурком
Екатерина Шпица. Фото: www.globallookpress.com
Актриса показала бюст крупным планом

Екатерина Шпица опубликовала в Инстаграме яркий снимок, сделанный в теплых краях. В кадре звезда сфотографировалась спиной к морю так, что береговая линия оказалась у нее на голых плечах. Вид звезды сериала "Полярный" вызвал неоднозначную реакцию у интернет-пользователей.  

"Моя новая знакомая в разговоре процитировала Марка Твена : “Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре – что мало любили и мало путешествовали",

– подписала кадр Шпица, добавив, что путешествие с любимым человеком – одно из самых прекрасных переживаний.

Одни поклонники тут же принялись рассуждать о том, что актриса права. Другие обратили внимание на декольте знаменитости, которая позировала на пляже в светло-персиковом купальнике.

"Красивая , молодая и очень очень талантливая", "Обалденное фото", "Самое прекрасное соблюдение пропорций) Называется – безупречное фото) Катерина, вы великолепны", "Катюшка ты краса", "Очень интересная женщина", "Классные сиськи", "Катя ты неотразима", "Идеальна", – прокомментировали фото подписчики Шпицы.

Однако нашлись и недовольные. Недоброжелатели, не догадавшись, в чем была задумка фото, раскритиковали артистку за широкие плечи.

"Бред Питт, ты ли это?", "Плечи такие большие под таким углом, как титан", "Косточки то пора мышцой наполнить!", "А мне это фото Гулливера напомнило", – высказались злопыхатели. 

Ранее Шпица похвасталась видом сзади. 

Полина ИВАНОВА

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