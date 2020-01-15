Экс-солистка "Блестящих" по полной отрывается на отдыхе

Знаменитая своими выдающимися формами Анна Семенович надела прозрачное платье и, пристроившись у бара, закинула ногу на стул. Вот в такой вальяжной позе бывшая солистка "Блестящих" бросилась в рассуждения о женской красоте.

Этой теме артистка посвятила целый пост в Instagram. По мнению Анны, в России проживают самые обаятельные и привлекательные представительницы прекрасной половины человечества. Такой вывод она сделала, исколесив почти весь земной шар с гастролями.

Сейчас Семенович находится в отпуске, и порой у нее возникает дилемма: ограничивать себя в калорийных десертах и других лакомствах или нет? Поэтому экс-солистка "Блестящих" напрямую спросила у мужчин: какие дамы им больше нравятся – стройные или в теле? К беседе подключились и девушки, одарив обладательницу аппетитных форм комплиментами.

"С формами, однозначно", "Работаю в мужском коллективе и мнение большинства мужчин, что женщина должна быть немного в теле (чтобы было за что подержать). Анюта вы воплощение красоты и женственности", "Да что бы было за что подержатся, а то худых в руках не чувствуешь! Не какого кайфа!" , "По волнам не по скалам", "Аня вы прекрасны аппетитны и не надо тростинок никаких", "На любой товар найдется свой купец. Аня, вы просто секси шмекси",

– ответили поклонники Семенович (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

И лишь едины указали на недостатки фигуры знаменитости.

"Анна, займитесь бегом. Хорошо помогает", – отреагировала подписчица.

Напомним, это далеко не первая фотография певицы с отдыха. Ранее влажная Семенович разделась в бассейне.