Певица натянула кофту с огромным декольте

Анна Семенович похвасталась шикарными формами и завела мужчин.

Звезда призналась, что выходные были очень насыщенными, и теперь она нуждается в отдыхе. Она снялась в непринужденной обстановке, уютно устроившись на диване среди подушек. Позировала красотка в джинсах и обтягивающей кофточке с огромным вырезом, который позволял рассмотреть ее грудь. Мужчины не упустили шанса воспользоваться этим и завалили Семенович комплиментами.

Между тем Анна добавила, что недавно перенесла операцию на пальце ноги, однако на выходных, выступая на каблуках, дала слишком сильную нагрузку, из-за чего он медленно заживает. Сердобольные подписчики дали ей несколько советов. Попадаются и весьма оригинальные (орфография и пунктуация сохранены).

"Шикарная фигура.сногшибательная грудь", "Баб Нюр, купите себе кроссовки и пивка пару бутылочек" "Здоровья Вам и хорошего отдыха! Ну а туфли выбрать красивые и удобные" – пишут комментаторы.

Ранее раздетая Семенович показала личное видео.