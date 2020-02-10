Семенович вывалила грудь после операции
Анна Семенович похвасталась шикарными формами и завела мужчин.
Звезда призналась, что выходные были очень насыщенными, и теперь она нуждается в отдыхе. Она снялась в непринужденной обстановке, уютно устроившись на диване среди подушек. Позировала красотка в джинсах и обтягивающей кофточке с огромным вырезом, который позволял рассмотреть ее грудь. Мужчины не упустили шанса воспользоваться этим и завалили Семенович комплиментами.
Между тем Анна добавила, что недавно перенесла операцию на пальце ноги, однако на выходных, выступая на каблуках, дала слишком сильную нагрузку, из-за чего он медленно заживает. Сердобольные подписчики дали ей несколько советов. Попадаются и весьма оригинальные (орфография и пунктуация сохранены).
"Шикарная фигура.сногшибательная грудь", "Баб Нюр, купите себе кроссовки и пивка пару бутылочек" "Здоровья Вам и хорошего отдыха! Ну а туфли выбрать красивые и удобные" – пишут комментаторы.
Ранее раздетая Семенович показала личное видео.
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