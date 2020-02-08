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Раздетая Семенович показала личное видео

Раздетая Семенович показала личное видео
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица шикарно отдохнула после напряженного дня

Анна Семенович показала поклонникам, как готовится к вечернему мероприятию, которое будет вести с Андреем Разыграевым. Сначала звезда опубликовала видео, как ей делают массаж ног, а после – как она с маской на лице лежит голая в ванне с солью.  

"Готовлюсь, вчера было два концерта. Немножко устала, но массажик сейчас приведет меня в чувства. И огонь, я готова" – поделилась экс-солистка группы "Блестящие", которая начала день с того, что сварила себе кофе. Также она добавила, что "любовь к себе – это дисциплина в удовольствие".

Также Семенович выложила в Инстаграм-истории свои белковые котлеты, которые готовила в мини-печи, признавшись, что не любит микроволновки. Певица, которая сейчас усиленно худеет после того, как набрала пару лишних килограммов во время отпуска, добавила, что перед мероприятием съест рис, чтобы были силы. 

Ранее Семенович показала свою чебурашку. 

Полина ИВАНОВА

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