"Ела как обжора": Семенович растолстела после отдыха
Анна Семенович недавно вернулась из путешествия – она отдыхала на Сейшельских островах. На своей странице в Инстаграм звезда сообщила, что помимо шоколадного загара она привезла на теле четыре лишних килограмма.
"Признаюсь честно, на отдыхе ела как настоящая обжора", – призналась бывшая солистка группы "Блестящие", добавив, что умеет получать удовольствие от жизни. И пообещала теперь с удовольствием худеть, хоть и набрала на январь немного "милого жирка".
Впрочем, на опубликованном фото заметить лишние килограммы певицы непросто – она снялась в объемном белом свитере. Поклонники поддержали артистку, отметив, что она отлично выглядит в любом весе и худеть ей вовсе не нужно, а расслабляться на отдыхе – просто необходимо.
"Правильно. Надо кайфовать. Тем более на островах", "Аня, Вы прекрасны!", "Симпатичненько!", "Умничка, надо себя баловать иногда! Ты красоточка, любая!", "Анечка, как идет Вам белый цвет. Бесподобна!", "Милая такая", "С удовольствием смотрел, как Вы отдыхали, теперь буду смотреть, как Вы приводите себя в норму. Хотя норма – понятие относительное", "Да не надо худеть, и так хороша", – сделали массу комплиментов певице в соцсети.
Ранее Анна Семенович оголилась в бассейне.
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