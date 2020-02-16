Экс-солистка группы "Блестящие" недовольна новыми фотографиями

Анна Семенович обратилась к журналистам, которые писали про ее фигуру. Артистка утверждает, что в жизни у нее нет трех подбородков и большого живота, который появился на последних снимках, опубликованных в СМИ. Взбешенная Семенович решила обратиться к репортерам через "Инстаграм".

Чтобы доказать, что в жизни она выглядит стройнее, чем на появившихся фотографиях, она выложила видео без фильтров и обработки, где можно увидеть ее настоящее тело. Тройного подборка на роликах действительно нет.

"Вы пишете, что у меня тройной подбородок и огромное пузо. Я все понимаю, я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина. Но у меня нет трех подбородков, как вы меня выставили на 3 и 4 фотке…" – написала Семенович.

Певица призналась, что из-за подобных статей ей смешно и больно одновременно. Поддержать артистку решили подписчики. Они просят экс-солистку "Блестящих" не обращать внимания на такие фото, ведь, по их мнению, она выглядит шикарно.

"Ты шикарная женщина и прекрасный человек! И люди это знают и очень любят и ценят тебя! Плюнь ты на них!", "Настоящей львице все равно, что говорят серые мыши и облезлые кошки.... Не берите в голову. Прекрасно выглядите", "Анна, вы прекрасно выглядите! Фигура – шик! Это все зависть и вредность", – написали в "Инстаграм" Семенович.

Ранее Анна Семенович разделась догола на съемках.