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Известный продюсер выдала тайну жениха Семенович

Известный продюсер выдала тайну жениха Семенович
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Агент знаменитостей считает, что мужчина экс-солистки "Блестящих" - вымышленный персонаж

Актриса и певица Анна Семенович придумала себе большую любовь, о которой иногда рассказывает в соцсетях, ради пиара. Такую версию озвучила продюсер Олеся Сазыкина.

По ее словам, в течение последних нескольких лет бывшая солистка группы "Блестящие" многократно делала намеки, что у нее есть возлюбленный, пишет EG.RU. После недавней поездки на Сейшельские острова поп-дива выложила в "Инстаграм" снимки накрытого на двоих стола и стихи о нахлынувшей вдруг любви. О каком именно посте идет речь, журналисты издания не уточнили. Тогда артистка вернулась в Россию и сообщила, что у нее появились лишние килограммы, которые срочно надо скинуть, фанаты предположили, что она собирается замуж и хочет похудеть для эффектного лука в свадебном платье. Но интрига, кто же ее жених, сохранилась.

Певица, отметила Сазыкина, обычно ездила на отдых с подругой – фигуристкой Анастасией Гребенкиной. Вместе они проводили время на Мальдивах, в Испании и Италии. Правда, в этот раз, на Сейшелах, как рассказала продюсер, артистка обошлась без приятельницы. Тем не менее, "если бы она реально проводила отпуск с мужиком, за которого собиралась замуж, она бы давным-давно его всем показала".

Продюсер также рассказала корреспонденту издания, что у певицы был по-настоящему серьезный роман, который длился больше пяти лет. История завершилась, когда однажды звезде позвонила другая пассия мужчины с признанием, что беременна. Ради нее возлюбленный оставил экс-солистку "Блестящих" . 

Ранее Анна Семенович снялась голая в ванне с солью.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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