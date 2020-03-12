Страдает от боли: известная певица надорвала мышцы
Юлия Савичева сообщила поклонникам, что страдает от дикой боли, поэтому все ее ближайшие концерты будут перенесены. Как оказалось, у певицы надорвались мышцы пресса, и она почти месяц будет находится в больнице под наблюдением врачей.
Выяснилось, что впервые с такой проблемой артистка столкнулась во время участия в шоу "Звездный лед". Теперь же старая травма напомнила о себе из-за интенсивных тренировок: эк-участница "Фабрики звезд" постоянно репетировала танцевальный номер для будущих выступлений.
"Как десять лет назад сижу в больнице, каждый поворот в сторону – дикая боль... Мышцы пресса снова надорваны", – написала звезда в своем "Инстаграм".
Поддержать артистку сразу же решили коллеги и поклонники. Филипп Киркоров, Катя Лель и Зара пожелали исполнительнице скорейшего выздоровления и посоветовали беречь себя.
Подписчики артистки считают, что она слишком много работает, поэтому с нею и произошла такая ситуация. Они призывают певицу заняться здоровьем и не переживать из-за отменных концертов.
"Юлия! Главное, здоровье, концерт подождет", "Берегите себя, хрупкая девочка", "Знаю, какая ты трудяга и перфекционист", "Бедная моя девочка, выздоравливай скорей! Как же так, только вот позавчера у Юдашкина - красивая, веселая", – написали под постом травмированной выпускницы "Фабрики звезд" (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее в соцсети высказались о другой бывшей участнице "Фабрики звезд", которая показалась без одежды.
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