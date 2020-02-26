Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жена Преснякова прикрыла голую грудь волосами

Жена Преснякова прикрыла голую грудь волосами
Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Подольская показалась без одежды

Артистка снялась обнаженной – на новой черно-белой фотографии она смотрит в камеру, слегка наклонив голову. В кадре на певице нет ничего, кроме кольца на правой руке – жена Преснякова позирует, прикрыв голую грудь своими длинными волосами.

Подольская долго работала над новым музыкальным альбомом и, анонсировав в  "Инстаграм" его выход, предложила подписчикам угадать, как же он будет называться. "Феникс", "Нежность", "Сильная слабая", "Весна", "Неистовая страсть", - предположили комментаторы в.

"Просто Ваше фото на обложку, а название может быть какое угодно", – заметил один из них. Другие также стали хвалить внешность Натальи и признаваться в любви к ее творчеству: "Красавица", "Наташенька, обожаю и уважаю Вас!", "Божественно. Прекрасный цветочек".

В последнее время жена Владимира Преснякова-младшего часто демонстрировала на своей странице в "Инстаграм", как готовится к выходу своей новой пластинки. Она публиковала видео со съемок, на котором станцевала перед камерами, а также поделилась кадром на скалах, где позировала во время работы над клипом.

Ранее Наталья Подольская показалась в юбке из кожаных шнурков, надетой сверху бежевого боди, и снялась раздетой в беседке.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей