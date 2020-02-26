Наталья Подольская показалась без одежды

Артистка снялась обнаженной – на новой черно-белой фотографии она смотрит в камеру, слегка наклонив голову. В кадре на певице нет ничего, кроме кольца на правой руке – жена Преснякова позирует, прикрыв голую грудь своими длинными волосами.

Подольская долго работала над новым музыкальным альбомом и, анонсировав в "Инстаграм" его выход, предложила подписчикам угадать, как же он будет называться. "Феникс", "Нежность", "Сильная слабая", "Весна", "Неистовая страсть", - предположили комментаторы в.

"Просто Ваше фото на обложку, а название может быть какое угодно", – заметил один из них. Другие также стали хвалить внешность Натальи и признаваться в любви к ее творчеству: "Красавица", "Наташенька, обожаю и уважаю Вас!", "Божественно. Прекрасный цветочек".

В последнее время жена Владимира Преснякова-младшего часто демонстрировала на своей странице в "Инстаграм", как готовится к выходу своей новой пластинки. Она публиковала видео со съемок, на котором станцевала перед камерами, а также поделилась кадром на скалах, где позировала во время работы над клипом.

Ранее Наталья Подольская показалась в юбке из кожаных шнурков, надетой сверху бежевого боди, и снялась раздетой в беседке.