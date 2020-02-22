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Все на виду: жена Преснякова надела юбку из кожаных шнурков

Все на виду: жена Преснякова надела юбку из кожаных шнурков
Нталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка похвалилась стройными ногами

Наталья Подольская опубликовала в "Инстаграм" яркий кадр. На фото артистка стоит в стильном наряде – бежевом боди, черной кожаной куртке и такого же цвета бахроме, которую она нацепила на талию.

Пост жена Владимира Преснякова посвятила своему имиджу. Она призналась, что тщательно следит за прической. Однако некоторые поклонники в комментариях к горячему снимку отметили, что "в глаза бросаются не волосы".

"Наталья, цвет ваших волос – ваш стиль. Вам очень идёт и не изменяйте себе", "Решили примерить образ госпожи, Наталья? Горячо", "Какие ноги, какое тело", "Юбочку, не мешало бы, надеть, а то трусы видно", "Симпатичный снимок", – восхитились фанаты.

Некоторые подписчики заметили нечто необычное внешнем виде Подольской, но таких было меньшинство:

"Что-то изменилось в Наталье. Я понимаю, много лет прошло с "Фабрики", но я бы без подписи на фото не узнала бы. Тюнинг?", "То ли фотограф, то ли макияж, что с лицом? Может так задумано, что вы как то агрессивно выглядите". 

Ранее Подольская обнажила тело в чулках. 

Полина ИВАНОВА

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