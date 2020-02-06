Жена Преснякова повиляла бедрами перед другим мужчиной
Наталья Подольская порадовала подписчиков зажигательным танцем. Жена Владимира Преснякова-младшего выложила в Инстаграм ролик, на котором в блестящем черном комбинезоне с декольте крутит головой и виляет бедрами под музыку.
Танцевала певица на съемочной площадке. На нее было направлено несколько камер, вокруг ходили стилисты и операторы. Подписчики оценили забавный ролик. Артистке сделали массу комплиментов, особенно похвалив ее волосы, которые она постоянно поправляла на видео.
"Красотка!", "Как прекрасен рыжий цвет, он предает яркость и милость!", "Зажигательные пляски", "На этом видео вы очень похожа на вашего мужа!", "Идеально", "Цвет волос огонь!", "Рыжая, бесстыжая в таланте. Удачи в творчестве", – написали звезде, сравнив ее с ее супругом.
Ролик не набрал ни одного негативного комментария, несмотря на то что подписчики нередко критикуют певицу. Некоторые считают ее чересчур худой, а также упрекают за странный вид и за откровенные фото.
Наталью Подольскую осуждение публики, видимо, не беспокоит – она продолжает публиковать фото, на которых показана в полуобнаженном виде. Ранее жена Преснякова снялась в купальнике с прилипшим к ногам песком.
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