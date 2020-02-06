Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жена Преснякова повиляла бедрами перед другим мужчиной

Жена Преснякова повиляла бедрами перед другим мужчиной
Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка станцевала в сексуальном наряде

Наталья Подольская порадовала подписчиков зажигательным танцем. Жена Владимира Преснякова-младшего выложила в Инстаграм ролик, на котором в блестящем черном комбинезоне с декольте крутит головой и виляет бедрами под музыку. 

Танцевала певица на съемочной площадке. На нее было направлено несколько камер, вокруг ходили стилисты и операторы. Подписчики оценили забавный ролик. Артистке сделали массу комплиментов, особенно похвалив ее волосы, которые она постоянно поправляла на видео.

"Красотка!", "Как прекрасен рыжий цвет, он предает яркость и милость!", "Зажигательные пляски", "На этом видео вы очень похожа на вашего мужа!", "Идеально", "Цвет волос огонь!", "Рыжая, бесстыжая в таланте. Удачи в творчестве", – написали звезде, сравнив ее с ее супругом.

Ролик не набрал ни одного негативного комментария, несмотря на то что подписчики нередко критикуют певицу. Некоторые считают ее чересчур худой, а также упрекают за странный вид и за откровенные фото.

Наталью Подольскую осуждение публики, видимо, не беспокоит – она продолжает публиковать фото, на которых показана в полуобнаженном виде. Ранее жена Преснякова снялась в купальнике с прилипшим к ногам песком.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей