Асимметричное платье жены Преснякова вызвало бурные споры среди поклонников

Наталья Подольская поделилась с поклонниками очередной фотографией в супермини под ручку с мужем Владимиром Пресняковым. Как всегда, многим не понравился слишком откровенный наряд певицы, позволивший рассмотреть ее длинные стройные ноги.

"С Новым годом а суповой набор зачем выставлять просто некрасиво и не модно", "А с коленями что?", "А где носки?", "Пальцы на ногах вывернулись", – прокомментировали подписчики артистки на ее странице в Инстаграм.

На снимке тени действительно образовывают причудливый узор, который создавал такое ощущение, будто на коленной чашечке у Наташи большая вмятина.

Впрочем, большинство поклонников не стало обращать внимания на такие мелочи и привычно осыпали сладкую парочку комплиментами: "Зажигалочка и модник", "Вы такие похожие..." "Красотульки. И так всегда держать", "Прекрасны", "Платье класс!", "Секси", "Стиляги", "А муж какой довольный".

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