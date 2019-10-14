Артистку раскритиковали за голые ноги

Наталья Подольская решила сразить своих поклонников фотографией в розовом двубортном пиджаке. Чтобы усилить эффект, певица ничего больше не стала надевать, кроме веселеньких розовых носочков и туфелек на высоком каблуке.

"Если сегодня что-то не получилось, то получится завтра !? Так ведь ? Вы как считаете?"

– спросила Подольская на своей страничке в Instagram.

Однако подписчики решили, что Наталье лучше было бы надеть юбку или брюки:

"Ножки хорошие, но одеваться все равно надо", "А раньше сверху на трусы юбку одевал. Или у вас и трусов нет?", "Ну... а юбка или брюки где, ??? такое ощущение что забыла", "главное носки на месте", "Наташа вы были намного лучше вам не подходит раздевание", "Куда смотрит муж? Просто ужас" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Подольскую раскритиковали за безобразные танцы.