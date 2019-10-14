Нибиру
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Наталья Подольская решила сразить своих поклонников фотографией в розовом двубортном пиджаке. Чтобы усилить эффект, певица ничего больше не стала надевать, кроме веселеньких розовых носочков и туфелек на высоком каблуке.
"Если сегодня что-то не получилось, то получится завтра !? Так ведь ? Вы как считаете?"
– спросила Подольская на своей страничке в Instagram.
Однако подписчики решили, что Наталье лучше было бы надеть юбку или брюки:
"Ножки хорошие, но одеваться все равно надо", "А раньше сверху на трусы юбку одевал. Или у вас и трусов нет?", "Ну... а юбка или брюки где, ??? такое ощущение что забыла", "главное носки на месте", "Наташа вы были намного лучше вам не подходит раздевание", "Куда смотрит муж? Просто ужас" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Ранее Подольскую раскритиковали за безобразные танцы.
Под удар попали политики и представители прессы