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Жена Преснякова показалась в носках и без штанов

Наталья Подольская. Фото: www.globallookpress.com
Артистку раскритиковали за голые ноги

Наталья Подольская решила сразить своих поклонников фотографией в розовом двубортном пиджаке. Чтобы усилить эффект, певица ничего больше не стала надевать, кроме веселеньких розовых носочков и туфелек на высоком каблуке.

"Если сегодня что-то не получилось, то получится завтра !? Так ведь ? Вы как считаете?"   

– спросила Подольская на своей страничке в Instagram.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Однако подписчики решили, что Наталье лучше было бы надеть юбку или брюки:

"Ножки хорошие, но одеваться все равно надо", "А раньше сверху на трусы юбку одевал. Или у вас и трусов нет?", "Ну... а юбка или брюки где, ??? такое ощущение что забыла", "главное носки на месте", "Наташа вы были намного лучше вам не подходит раздевание", "Куда смотрит муж? Просто ужас" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). 

Ранее Подольскую раскритиковали за безобразные танцы.

Валентина МАЙОРОВА
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